Немедленно отключитесь: сделали важное сообщение для всех, кто использует "Сбербанк Онлайн"
- 23:10 17 марта
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- Служба новостей
Сбербанк опубликовал информацию о новой схеме мошенничества, связанной с использованием функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Мошенники создают аккаунт, который выглядит как аккаунт Сбербанка, и звонят с него, представляясь сотрудниками банка. Они спрашивают у человека, обновлял ли он недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что нужно дождаться звонка от специалиста, который поможет обновить приложение.
Затем мошенники звонят с другого аккаунта и утверждают, что звонят по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. Они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что так подключается система для диагностики счета. Злоумышленники убеждают человека зайти в мобильное приложение банка, утверждая, что только робот увидит экран, а сотрудник - нет. Однако через трансляцию экрана мошенники получают доступ к конфиденциальной информации, такой как номера карт, суммы на счетах и коды из SMS-сообщений от банка.
Для защиты от этой схемы мошенничества рекомендуется следовать нескольким рекомендациям:
- Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, которые представляются сотрудниками банка. Сотрудники банков обычно не инициируют контакт через мессенджеры.
- Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомыми людьми. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным.
- Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше всего загружать обновления из официальных источников, таких как App Store или Google Play, а не по ссылкам, полученным в сообщениях.
- Если вы сомневаетесь в подлинности звонка или сообщения от банка, свяжитесь с официальными каналами связи банка, указанными на их официальном сайте или в документах, которые вы получили от банка.
Соблюдение этих мер поможет снизить риск стать жертвой мошенничества, связанного с трансляцией экрана в мессенджерах, пишет ngnovoros.ru.