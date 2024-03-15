Немедленно отключитесь: сделали важное сообщение для всех, кто использует "Сбербанк Онлайн"

Сбербанк опубликовал информацию о новой схеме мошенничества, связанной с использованием функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Мошенники создают аккаунт, который выглядит как аккаунт Сбербанка, и звонят с него, представляясь сотрудниками банка. Они спрашивают у человека, обновлял ли он недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что нужно дождаться звонка от специалиста, который поможет обновить приложение.

Затем мошенники звонят с другого аккаунта и утверждают, что звонят по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. Они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что так подключается система для диагностики счета. Злоумышленники убеждают человека зайти в мобильное приложение банка, утверждая, что только робот увидит экран, а сотрудник - нет. Однако через трансляцию экрана мошенники получают доступ к конфиденциальной информации, такой как номера карт, суммы на счетах и коды из SMS-сообщений от банка.