В Коми начались выборы президента России
- 07:00 15 марта
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- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Сегодня, 15 марта, начались выборы президента России. В этом году они продлятся три дня - до 17 марта включительно.
Избирательные участки открылись в 8.00 часов и закончат работу в 20.00 часов.
Граждане могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов: действующего президента России Владимира Путина, Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислав Даванков (от "Новых людей").
Отметим, на территории региона работает 601 избирательный участок. Всего в регионе насчитывается более 600 тысяч избирателей.
Напомним, ранее Избирком Коми провел конкурс на лучший мем про выборы. Авторы проекта предложили жителям республики прислать лучшую картинку с названием "Голосовать? Легко! ".