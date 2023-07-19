В Коми объявили конкурс на лучший мем про выборы

Избирком Коми объявил, что ищет... мемы. И нет, это не мем. Комиссия объявила конкурс на лучшую смешную картинку с названием "Голосовать? Легко!". Поучаствовать может любой желающий, оставить свое творчество предлагают в соцсети "Вконтакте", на официальной странице организации.

"Все просто – размещайте свои мемы по теме конкурса в комментариях под постом. В июле и августе каждую неделю будем выбирать одного победителя и награждать призом! В первую неделю сентября проведем голосование среди авторов лучших мемов и выберем народного победителя – он получит суперприз от избиркома Коми!" – говорится в посте.