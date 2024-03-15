Очевидцы засняли на видео место очередного серьезного ДТП в Корткеросском районе

Напомним, ранее на этой же автодороге произошло смертельное ДТП, в котором погибла беременная девушка. Будущей маме не было 25 лет. Ее годовалая дочь получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива благодаря удерживающему устройству. Среди погибших также водители столкнувшихся автомобилей. Известно, что один из них - преподаватель сельской школы. В день его похорон в селе отменили все праздничные мероприятия.