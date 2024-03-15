Очевидцы засняли на видео место очередного серьезного ДТП в Корткеросском районе
- 06:30 15 марта
- 12+
- Татьяна Зубова
Очевидцы засняли на видео место серьезного ДТП на трассе в Коми.
На кадрах запечатлен легковой автомобиль, у которого практически полностью "снесена" передняя часть авто.
Как пояснили свидетели происшествия, авария случилась вчера вечером, 14 марта, на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск в Корткеросском районе.
Также уточняется, что водитель остался жив.
Подробности выясняются. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее на этой же автодороге произошло смертельное ДТП, в котором погибла беременная девушка. Будущей маме не было 25 лет. Ее годовалая дочь получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива благодаря удерживающему устройству. Среди погибших также водители столкнувшихся автомобилей. Известно, что один из них - преподаватель сельской школы. В день его похорон в селе отменили все праздничные мероприятия.