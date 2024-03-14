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Сыктывкарка перевела аферистам 3,4 млн рублей

Сыктывкарка перевела аферистам 3,4 млн рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

57-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении, совершенном против нее. Она утверждает, что неизвестные похитили у нее сумму, превышающую 3,4 миллиона рублей, которую она взяла в кредит.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, и об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По словам пострадавшей, на нее позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он предупредил ее о том, что мошенники пытаются получить кредит на ее имя.

Женщина, доверившись звонившему, оказалась под влиянием его манипуляций и оформила пять кредитов. Затем она перевела деньги мошенникам, следуя их указаниям. Впоследствии, когда пострадавшая пыталась связаться с звонившим, чтобы выяснить дальнейшие детали, все ее попытки оказались безуспешными.

В этот момент она осознала, что стала жертвой мошенничества, и немедленно обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. 

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