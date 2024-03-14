Сыктывкарка перевела аферистам 3,4 млн рублей
- 11:26 14 марта
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- Елизавета Петрова
57-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении, совершенном против нее. Она утверждает, что неизвестные похитили у нее сумму, превышающую 3,4 миллиона рублей, которую она взяла в кредит.
По этому факту было возбуждено уголовное дело, и об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По словам пострадавшей, на нее позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он предупредил ее о том, что мошенники пытаются получить кредит на ее имя.
Женщина, доверившись звонившему, оказалась под влиянием его манипуляций и оформила пять кредитов. Затем она перевела деньги мошенникам, следуя их указаниям. Впоследствии, когда пострадавшая пыталась связаться с звонившим, чтобы выяснить дальнейшие детали, все ее попытки оказались безуспешными.
В этот момент она осознала, что стала жертвой мошенничества, и немедленно обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся.