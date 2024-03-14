Сыктывкарка перевела аферистам 3,4 млн рублей

57-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении, совершенном против нее. Она утверждает, что неизвестные похитили у нее сумму, превышающую 3,4 миллиона рублей, которую она взяла в кредит.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, и об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По словам пострадавшей, на нее позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он предупредил ее о том, что мошенники пытаются получить кредит на ее имя.