В сыктывкарском торгово-развлекательном торговом центре "Макси" закрывается "Лента"

В сыктывкарском ТРЦ "Макси" закрывается гипермаркет "Лента". По информации, подтвержденной службой по связям с общественностью и государственным органам "Ленты", коллективу гипермаркета вчера официально объявили о закрытии.

Причиной этого решения стала высокая арендная стоимость в ТРЦ, которая значительно превышает рыночные ставки. "Лента" вела длительные переговоры с собственниками помещения в надежде на снижение арендной платы, но эти усилия не принесли результатов.