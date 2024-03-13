В сыктывкарском торгово-развлекательном торговом центре "Макси" закрывается "Лента"
- 16:25 13 марта
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- Елизавета Петрова
В сыктывкарском ТРЦ "Макси" закрывается гипермаркет "Лента". По информации, подтвержденной службой по связям с общественностью и государственным органам "Ленты", коллективу гипермаркета вчера официально объявили о закрытии.
Причиной этого решения стала высокая арендная стоимость в ТРЦ, которая значительно превышает рыночные ставки. "Лента" вела длительные переговоры с собственниками помещения в надежде на снижение арендной платы, но эти усилия не принесли результатов.
Высокая стоимость аренды негативно сказывается на операционных результатах и рентабельности магазина, и компания предупреждала собственника о возможном закрытии, если ситуация не изменится.
В настоящее время "Лента" уведомила местные органы власти о закрытии торговой точки и занимается организацией работы с сотрудниками гипермаркета. Почти половина сотрудников будет переведена на работу в другой магазин "Ленты" на Сысольском шоссе, а с остальными будут заключены соглашения о расторжении трудовых договоров с выплатой всех соответствующих законодательством компенсаций.
Отдел по аренде ТРЦ "Макси" отказался комментировать ситуацию, заявив, что информация о закрытии "Ленты" является ложной. Тем не менее, на фоне этих событий начали появляться слухи о том, что на место "Ленты" в ТРЦ "Макси" может прийти гипермаркет "Ашан".
Однако представители "Ашана" ответили на запрос "Комиинформа", заявив, что эта информация не соответствует действительности.