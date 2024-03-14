Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба предсказала перерождение знаку Зодиака - нереальная удача

Кто станет счастливчиком согласно пророчеству астролога.

Астролог Тамара Глоба уверена, что один из представителей зодиакального круга стоит на пороге перерождения. В этом году по всем фронтам будет вести Стрельцам. Их жизнь круто повернется в лучшую сторону, осталось потерпеть еще чуть-чуть и станет легче.