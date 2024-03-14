Деньги хлынут потоком: Тамара Глоба предсказала перерождение знаку Зодиака - нереальная удача
- 05:50 14 марта
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- Служба новостей
Кто станет счастливчиком согласно пророчеству астролога.
Астролог Тамара Глоба уверена, что один из представителей зодиакального круга стоит на пороге перерождения. В этом году по всем фронтам будет вести Стрельцам. Их жизнь круто повернется в лучшую сторону, осталось потерпеть еще чуть-чуть и станет легче.
- Стрельцов ждет поворот на 180 градусов. Многие события, которые казались катастрофой, будут вами пересмотрены. Окажется, что не все так страшно и плохо, - заявила она.
Деньги к Стрельцам будут идти потоком. Однако, для этого им нужно будет предпринять некоторые усилия, а не просто сидеть на диване, сообщает ktv-ray.ru.
Ранее признанная астролог со всемирной известностью, Тамара Глоба, предсказала удивительную удачу для двух других представителей зодиакальных созвездий. Жизнь этих знаков зодиака будет изумительно благоприятной весной 2024 года. Кто эти счастливчики, читайте в этом материале.