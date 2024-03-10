Вселенная их зацелует: Тамара Глоба назвала двух любимцев весны 2024 года
- 05:20 10 марта
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- Служба новостей
Признанная астролог со всемирной известностью, Тамара Глоба, предсказала удивительную удачу для двух представителей зодиакальных созвездий. Жизнь двух знаков зодиака будет изумительно благоприятной весной 2024 года.
Лев
Представителям огненного знака, начиная с 10 марта, стоит уделить особое внимание своим близким. Проведите больше времени вместе и устройте вашей второй половинке приятный сюрприз. Работы будет много, но астролог уверена, что все ваши проекты будут увенчаны успехом.
Рыбы
Представители водного знака, начиная с 10 марта, откроют для себя выгодные перспективы, которые принесут не только прибыль, но и интересные знакомства. Да, служебный роман может быть спорным, однако Тамара Глоба уверена, что отношения сложатся наилучшим образом и превратятся в крепкий союз.