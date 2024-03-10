Вселенная их зацелует: Тамара Глоба назвала двух любимцев весны 2024 года

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Признанная астролог со всемирной известностью, Тамара Глоба, предсказала удивительную удачу для двух представителей зодиакальных созвездий. Жизнь двух знаков зодиака будет изумительно благоприятной весной 2024 года. Лев

Представителям огненного знака, начиная с 10 марта, стоит уделить особое внимание своим близким. Проведите больше времени вместе и устройте вашей второй половинке приятный сюрприз. Работы будет много, но астролог уверена, что все ваши проекты будут увенчаны успехом.

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