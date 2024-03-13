В Коми разыскивают мужчину с серо-голубыми глазами

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Коми разыскивают Николая Напалкова 1977 года рождения из села Визиндор Сысолського района. Ориентировку на мужчину распространяют волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Последний раз мужчину видели 6 марта 2024 года, далее связь с ним оборвалась, и никто из родных не знает, где он может находиться.

Во что был одет сельчанин также неизвестно, но среди примет указаны: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.