В Коми разыскивают мужчину с серо-голубыми глазами
- 06:30 13 марта
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- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают Николая Напалкова 1977 года рождения из села Визиндор Сысолського района. Ориентировку на мужчину распространяют волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Последний раз мужчину видели 6 марта 2024 года, далее связь с ним оборвалась, и никто из родных не знает, где он может находиться.
Во что был одет сельчанин также неизвестно, но среди примет указаны: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.
Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
Напомним, в Коми продолжаются поиски Ильи Кондаратенко из Шудаяга. Парень исчез при странных обстоятельствах, так, среди прочих молодой человек оставил дома любимую собаку. Близкие убеждены, чтоб из-за сильной привязанности к животному, он бы никогда просто так не оставил любимого питомца.