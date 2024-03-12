Немедленно отключитесь: важное сообщение для всех, кто использует "Сбербанк Онлайн"
- 23:10 12 марта
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- Служба новостей
Мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонка через мессенджеры. Эту информацию опубликовал Сбербанк на своем официальном сайте, пишет ngnovoros.ru.
Сначала мошенники создают в мессенджере аккаунт, который выглядит как аккаунт Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. Затем они звонят с этого аккаунта, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у человека, обновлял ли он недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что нужно дождаться звонка от специалиста, который поможет обновить приложение. Затем злоумышленники звонят с другого аккаунта и утверждают, что звонят по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. Они просят включить режим демонстрации экрана, говоря, что так подключается система для диагностики счета. Потом они убеждают человека зайти в мобильное приложение банка, утверждая, что только робот увидит экран, а сотрудник - нет. На самом деле через трансляцию экрана мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах и кодам из СМС от банка.
Для защиты от новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, представляющихся сотрудниками банка. Сотрудники банков не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры.
- Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
- Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше всего загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как официальные магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам, полученным в сообщениях.
- Если вы сомневаетесь в подлинности звонка или сообщения от банка, свяжитесь с официальными каналами связи банка, указанными на их официальном сайте или в документах, которые вы получили при открытии счета.
Соблюдение этих простых мер позволит уменьшить риск стать жертвой мошенничества через трансляцию экрана в мессенджерах.