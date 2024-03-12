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Стало известно, как пройдет Масленица в Сыктывкаре

Стало известно, как пройдет Масленица в СыктывкареФото из архива "Про Город Сыктывкар"

16 марта на Стефановской площади будут организованы праздничная ярмарка и традиционный аттракцион "Столб".

17 марта масленичные мероприятия пройдут в столичных поселках и микрорайонах. Жителей и гостей Сыктывкара ждут различные конкурсы, мастер-классы, эстафеты, игры и концерты. Также на каждой площадке будут проходить викторины с призами.

Праздничные площадки расположатся по следующим адресам на площадках возле:

- СОШ № 43 (ул. Петрозаводская, 44);

- Колледжа сервиса и связи (ул. Морозова, 118);

- СОШ № 21 (ул. Кр. Партизан, 68);

- СОШ № 24 (ул. Морозова, 175);

- СОШ № 36 (ул. Димитрова, 44/1);

- СОШ № 38 (ул. Коммунистическая, 74);

- Дворца творчества детей и учащейся молодежи

(ул. Орджоникидзе, 21);

- И в Эжвинском районе на:

- Слободской площади (ул. Мира, 10/1);

- в парке (ул. Славы);

- микрорайоне «Строитель» площадка возле СОШ №34:

- площадке возле СОШ №30 (ул. Славы, 30);

- в поселке Краснозатонский на площади им. Е.В. Чепыгина;

- в поселке В. Максаковка возле администрации.

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