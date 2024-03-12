Стало известно, как пройдет Масленица в Сыктывкаре

16 марта на Стефановской площади будут организованы праздничная ярмарка и традиционный аттракцион "Столб".



17 марта масленичные мероприятия пройдут в столичных поселках и микрорайонах. Жителей и гостей Сыктывкара ждут различные конкурсы, мастер-классы, эстафеты, игры и концерты. Также на каждой площадке будут проходить викторины с призами.



Праздничные площадки расположатся по следующим адресам на площадках возле:



- СОШ № 43 (ул. Петрозаводская, 44);



- Колледжа сервиса и связи (ул. Морозова, 118);



- СОШ № 21 (ул. Кр. Партизан, 68);



- СОШ № 24 (ул. Морозова, 175);



- СОШ № 36 (ул. Димитрова, 44/1);



- СОШ № 38 (ул. Коммунистическая, 74);



- Дворца творчества детей и учащейся молодежи



(ул. Орджоникидзе, 21);



- И в Эжвинском районе на:



- Слободской площади (ул. Мира, 10/1);



- в парке (ул. Славы);



- микрорайоне «Строитель» площадка возле СОШ №34:



- площадке возле СОШ №30 (ул. Славы, 30);



- в поселке Краснозатонский на площади им. Е.В. Чепыгина;



- в поселке В. Максаковка возле администрации.