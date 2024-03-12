Стало известно, как пройдет Масленица в Сыктывкаре
- 16:39 12 марта
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- Елизавета Петрова
16 марта на Стефановской площади будут организованы праздничная ярмарка и традиционный аттракцион "Столб".
17 марта масленичные мероприятия пройдут в столичных поселках и микрорайонах. Жителей и гостей Сыктывкара ждут различные конкурсы, мастер-классы, эстафеты, игры и концерты. Также на каждой площадке будут проходить викторины с призами.
Праздничные площадки расположатся по следующим адресам на площадках возле:
- СОШ № 43 (ул. Петрозаводская, 44);
- Колледжа сервиса и связи (ул. Морозова, 118);
- СОШ № 21 (ул. Кр. Партизан, 68);
- СОШ № 24 (ул. Морозова, 175);
- СОШ № 36 (ул. Димитрова, 44/1);
- СОШ № 38 (ул. Коммунистическая, 74);
- Дворца творчества детей и учащейся молодежи
(ул. Орджоникидзе, 21);
- И в Эжвинском районе на:
- Слободской площади (ул. Мира, 10/1);
- в парке (ул. Славы);
- микрорайоне «Строитель» площадка возле СОШ №34:
- площадке возле СОШ №30 (ул. Славы, 30);
- в поселке Краснозатонский на площади им. Е.В. Чепыгина;
- в поселке В. Максаковка возле администрации.