В Сыктывкаре в течение двух лет обустроят сквер с амфитеатром и уличной библиотекой
- 10:07 11 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре в ближайшие два года планируется создание нового сквера с амфитеатром и уличной библиотекой. Для этого будет использован пустующий участок земли рядом с досуговым центром "Октябрь".
Ранее на этом месте находился деревянный дом, а затем рассматривалась возможность построить молодежный театр. Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, объявил о планах по обустройству сквера на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Реализация проекта будет осуществлена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Работы по созданию сквера будут проведены в два этапа. В 2024 году планируется осуществить устройство основания, мощение территории, проведение электричества, установку ливневой канализации и озеленение.
Благоустройство общественной территории начнется уже в этом году, весной. Малые архитектурные элементы будут установлены через год. По проекту, общественное пространство сквера будет разделено на три части: транзитную зону, место для проведения различных мероприятий и тихую зону отдыха.
В сквере будут установлены амфитеатр, уличная библиотека, афишные тумбы, стильные светильники разных видов, велопарковки, скамейки и урны, навесы и качели.