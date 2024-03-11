В Сыктывкаре в течение двух лет обустроят сквер с амфитеатром и уличной библиотекой

В Сыктывкаре в ближайшие два года планируется создание нового сквера с амфитеатром и уличной библиотекой. Для этого будет использован пустующий участок земли рядом с досуговым центром "Октябрь".

Ранее на этом месте находился деревянный дом, а затем рассматривалась возможность построить молодежный театр. Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, объявил о планах по обустройству сквера на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".