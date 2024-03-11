Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре в течение двух лет обустроят сквер с амфитеатром и уличной библиотекой

В Сыктывкаре в течение двух лет обустроят сквер с амфитеатром и уличной библиотекойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре в ближайшие два года планируется создание нового сквера с амфитеатром и уличной библиотекой. Для этого будет использован пустующий участок земли рядом с досуговым центром "Октябрь".

Ранее на этом месте находился деревянный дом, а затем рассматривалась возможность построить молодежный театр. Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, объявил о планах по обустройству сквера на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Реализация проекта будет осуществлена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Работы по созданию сквера будут проведены в два этапа. В 2024 году планируется осуществить устройство основания, мощение территории, проведение электричества, установку ливневой канализации и озеленение.

Благоустройство общественной территории начнется уже в этом году, весной. Малые архитектурные элементы будут установлены через год. По проекту, общественное пространство сквера будет разделено на три части: транзитную зону, место для проведения различных мероприятий и тихую зону отдыха.

В сквере будут установлены амфитеатр, уличная библиотека, афишные тумбы, стильные светильники разных видов, велопарковки, скамейки и урны, навесы и качели.

...

  • 0

Популярное

Последние новости