В сыктывкарском магазине изъяли партию "Домашней тушенки"

В одной из торговых точек Сыктывкара продавали "Домашнюю тушенку". Об этом в региональный Роспотребнадзор сообщил местный житель.

Проверочная комиссия прибыла на место и выявила на полках магазина стеллаж с товаром сомнительного качества. Дело в том, что продукция выработана на неизвестном предприятии в неизвестных условиях. Соответствующих товаросопроводительных документов у предпринимателя, что реализовал тушенку у себя в магазине, не было. Требуемая маркировка на товаре также не указана.