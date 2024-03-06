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В сыктывкарском магазине изъяли партию "Домашней тушенки"

В сыктывкарском магазине изъяли партию "Домашней тушенки" Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В одной из торговых точек Сыктывкара продавали "Домашнюю тушенку". Об этом в региональный Роспотребнадзор сообщил местный житель.

Проверочная комиссия прибыла на место и выявила на полках магазина стеллаж с товаром сомнительного качества. Дело в том, что продукция выработана на неизвестном предприятии в неизвестных условиях. Соответствующих товаросопроводительных документов у предпринимателя, что реализовал тушенку у себя в магазине, не было. Требуемая маркировка на товаре также не указана.

Дабы избежать причинение вреда жизни и здоровью потенциальных покупателей товар полностью изъяли у бизнесмена.

В управлении напомнили, что не стоит приобретать домашние консервы и продукты домашнего копчения у случайных продавцов. При наличии сомнений относительно качества продукта, покупатель вправе потребовать товаросопроводительные документы.

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