В Коми отец дочерей выплатил долг по алиментов из-за боязни лишиться машины
- 16:49 5 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Печоре местный мужчина погасил значительную задолженность по алиментам в размере 200 тысяч рублей, которую он накопил перед своими дочерьми.
Сбой в регулярных платежах привел к образованию крупного долга, что стало причиной обращения взыскателя в службу судебных приставов – Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по Республике Коми.
В рамках мер принудительного исполнения судебный пристав Печорского отдела ФССП незамедлительно принял ряд мер, в том числе наложение запрета на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости и автомобиля должника – Geely Emgrand.
Данная мера оказалась весьма эффективной, так как мужчина оперативно погасил задолженность, предотвратив возможный арест принадлежащего ему имущества.