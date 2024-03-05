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В Коми отец дочерей выплатил долг по алиментов из-за боязни лишиться машины

В Коми отец дочерей выплатил долг по алиментов из-за боязни лишиться машины Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре местный мужчина погасил значительную задолженность по алиментам в размере 200 тысяч рублей, которую он накопил перед своими дочерьми.

Сбой в регулярных платежах привел к образованию крупного долга, что стало причиной обращения взыскателя в службу судебных приставов – Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по Республике Коми.

В рамках мер принудительного исполнения судебный пристав Печорского отдела ФССП незамедлительно принял ряд мер, в том числе наложение запрета на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости и автомобиля должника – Geely Emgrand.

Данная мера оказалась весьма эффективной, так как мужчина оперативно погасил задолженность, предотвратив возможный арест принадлежащего ему имущества.

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