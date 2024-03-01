"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал марки молока, которые не надо брать даже по акции
- 00:10 2 марта
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- Служба новостей
Эксперты обнародовали перечень марок молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах. По результатам исследования Росконтроля было установлено, что эти образцы признаны поддельными. Поэтому даже для выпечки блинов или других блюд не рекомендуется их приобретать, информирует progorodsamara.ru.
Отчет о данном сегменте рынка провели специалисты экспертного центра Росконтроля. Они закупили более 50 популярных брендов молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях с учетом различных показателей.
Отмечается, что некоторые бренды получили высокие оценки от экспертов. Молоко "Экомилк" 3,2% жирности было одобрено профессиональным жюри как подлинное без антибиотиков или консервантов, показав безопасность и прекрасный вкус.
Также в число лучших вошли "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы не содержат растительных жиров и не изготовлены из сухого молока.
Однако, несколько марок провалили тестирование. В частности, бренд "Маруся" был добавлен в черный список из-за наличия кишечной палочки и превышения общей микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" были названы фальсификатами из-за наличия фитостеринов, указывающих на добавление растительных жиров, что исключает подлинность такого молока.