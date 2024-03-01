"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал марки молока, которые не надо брать даже по акции

Эксперты обнародовали перечень марок молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах. По результатам исследования Росконтроля было установлено, что эти образцы признаны поддельными. Поэтому даже для выпечки блинов или других блюд не рекомендуется их приобретать, информирует progorodsamara.ru.

Отчет о данном сегменте рынка провели специалисты экспертного центра Росконтроля. Они закупили более 50 популярных брендов молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях с учетом различных показателей.