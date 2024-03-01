"Эротические" танцы под детский плач: полиция Коми завершила проверку видео семейной пары

Полиция Сыктывкара завершила проверку по стриму с эротическими танцами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Коми.

Инспектор ОПДН выехал в квартиру, из которой вели стрим, и установил, что все полноценные условия для развития несовершеннолетних в ней есть. Семейно-бытовые условия жизни удовлетворительные.