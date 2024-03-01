"Эротические" танцы под детский плач: полиция Коми завершила проверку видео семейной пары
- 17:19 1 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Полиция Сыктывкара завершила проверку по стриму с эротическими танцами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Коми.
Инспектор ОПДН выехал в квартиру, из которой вели стрим, и установил, что все полноценные условия для развития несовершеннолетних в ней есть. Семейно-бытовые условия жизни удовлетворительные.
Дети сотрудникам полиции не жаловались, признаков физического насилия на них нет.
Сейчас полицейские собирают материал по признакам административного нарушения по ст. 5.35 КОАП (неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей). Вопрос о постановке семьи на профилактический учёт решается. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних уже поставили эту семью на контроль.
Ранее мы писали о том, что сыктывкарец после посещения сайтов секс-услуг потерял более 112 тысяч рублей.