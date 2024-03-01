Голикова озвучила новый размер пенсии с 3 марта: приготовьтесь
- 15:00 1 марта
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- Служба новостей
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России изменится. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, начиная с 1 февраля 2024 года, этот размер составит 18 521 рубль.
Татьяна Голикова отметила, что увеличение выплаты произойдет в рамках параметров, предусмотренных бюджетом.
Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий.
Возраст
Для женщин пенсионным возрастом является достижение 60 лет, для мужчин – 65. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, на данный момент идет переходный период.
Стаж
Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет. В следующем году он увеличится до 15 лет.
ИПК
Индивидуальный пенсионный коэффициент для выхода на заслуженный отдых в этом году составляет 25,8 баллов. В 2024 году он увеличится до 28,2 баллов.