С завтрашнего дня не будет денег на счету: Сбербанк объявил, что вводится для всех россиян

Сбербанк анонсировал существенное изменение в условиях использования банковских карт, которое затронет всех российских граждан. Одним из ключевых изменений будет полное обнуление определенного показателя на карте.

Согласно экспертам, новые условия будут действовать при снятии наличных с карт с использованием инновационного метода, который позволит получать наличные не только в банкоматах или кассах банков, но также в различных торговых точках, включая магазины, аптеки и заправочные станции.

Сбербанк активно внедряет эту технологию в России, заключая партнерские соглашения с розничными сетями, такими как "Пятерочка" и "Перекресток".