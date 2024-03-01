За гостиницей "Сыктывкар" может появиться новый уютный сквер

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжаются активные действия волонтеров программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), которые при поддержке городского Молодежного центра информируют жителей о проектах благоустройства. Последней акцией стало информирование граждан о планах по благоустройству сквера, расположенного за гостиницей "Сыктывкар". В настоящее время этот участок не обустроен, поэтому его преобразование становится важным вопросом для горожан.

Этот сквер был включен в список территорий, предлагаемых для благоустройства в 2025 году, и голосование по выбору проектов начнется 15 марта. Волонтеры ФКГС также активно общались с жителями Сыктывкара, чтобы узнать их мнение о том, что они хотели бы видеть на этой территории общественного пространства.