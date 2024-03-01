Указ уже подписан: с 5 марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С марта 2024 года пожилым россиянам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. В соответствии с новой политикой, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в квартире длительное время держится

С марта 2024 года пожилым россиянам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. В соответствии с новой политикой, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в квартире длительное время держится температура ниже установленных норм.

То же самое правило будет действовать в отношении горячей воды: пенсионеры смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Важно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.