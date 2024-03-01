Эта любимая одежда выдаст низкий интеллект человека моментально

Оказывается, одежда тоже способна говорить об интеллектуальном уровне человека. Есть несколько особенностей. Человек с невысокими интеллектуальными данными будет одеваться максимально практично или напротив будет рисковать и одеваться кричаще. Например, глупая женщина будет надевать одежду не по размеру.

"Многие женщины чувствуют себя Дюймовочками и носят маленькие обтягивающие платья, при этом сами похожи на ветчину. Как этого можно не замечать!" - возмущается стилист Павел Добрынин.