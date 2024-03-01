Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Эта любимая одежда выдаст низкий интеллект человека моментально

Эта любимая одежда выдаст низкий интеллект человека моментально

Оказывается, одежда тоже способна говорить об интеллектуальном уровне человека. Есть несколько особенностей. Человек с невысокими интеллектуальными данными будет одеваться максимально практично или напротив будет рисковать и одеваться кричаще. Например, глупая женщина будет надевать одежду не по размеру.

"Многие женщины чувствуют себя Дюймовочками и носят маленькие обтягивающие платья, при этом сами похожи на ветчину. Как этого можно не замечать!" - возмущается стилист Павел Добрынин.

К слову, о психологии. Гостеприимные хозяйки тщательно подбирают декор, но порой забывают о самых элементарных моментах гармонии и уюта. Психологи утверждают, что самые незамысловатые черты квартиры могут говорить не только о неряшливости ее хозяина, но и о подлинных эмоциональных проблемах. Эксперты называют пять основных признаков низкой самооценки

...

  • 0

Популярное

Последние новости