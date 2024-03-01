Более 30 жительниц других регионов посетили Коми ради ЭКО

В Коми 29 февраля 2024 года в Государственном Совете Республики Коми состоялось рабочее совещание постоянной комиссии по делам ветеранов, вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта.

Заседание посвятили обсуждению итогов реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе. Директор Территориального фонда ОМС Республики Коми Елена Холодова представила доклад, в котором отметила, что численность застрахованных лиц в Коми сокращается. В частности, в 2023 году она уменьшилась почти на 15 тысяч человек.

Несмотря на это, субвенция, выделяемая региону на реализацию программы ОМС, не снижается. Напротив, подушевой норматив для расчета субвенции, который в 2020 году составлял 21 776,4 рубля, в 2024 году увеличится до 31 847,4 рубля.

В своем отчете Елена Холодова также уделила внимание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В Коми ВМП оказывают 12 медицинских организаций. Однако в 2023 году восемь организаций не выполнили ранее заявленные планы.

Всего за прошлый год в республике было оказано около 4 тысяч единиц ВМП.