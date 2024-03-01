Более 30 жительниц других регионов посетили Коми ради ЭКО
- 10:37 1 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми 29 февраля 2024 года в Государственном Совете Республики Коми состоялось рабочее совещание постоянной комиссии по делам ветеранов, вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта.
Заседание посвятили обсуждению итогов реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе. Директор Территориального фонда ОМС Республики Коми Елена Холодова представила доклад, в котором отметила, что численность застрахованных лиц в Коми сокращается. В частности, в 2023 году она уменьшилась почти на 15 тысяч человек.
Несмотря на это, субвенция, выделяемая региону на реализацию программы ОМС, не снижается. Напротив, подушевой норматив для расчета субвенции, который в 2020 году составлял 21 776,4 рубля, в 2024 году увеличится до 31 847,4 рубля.
В своем отчете Елена Холодова также уделила внимание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В Коми ВМП оказывают 12 медицинских организаций. Однако в 2023 году восемь организаций не выполнили ранее заявленные планы.
Всего за прошлый год в республике было оказано около 4 тысяч единиц ВМП.
"Основное невыполнение плана у нас идет по кардиодиспансеру и по центру микрохирургии глаза", - отметила Холодова.
В 2023 году жители Коми получили около тысячи единиц ВМП за пределами республики. В большинстве случаев это были медучреждения Кировской области (816 случаев). В свою очередь, в Коми на лечение приехали 65 жителей других регионов.
К ВМП также относятся процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По плану в 2023 году в Коми должны были провести 560 процедур ЭКО, но было сделано 562. Большая часть процедур (461 случай) пришлась на перинатальный центр. Кроме того, 31 женщина из других регионов приехала в Коми для прохождения ЭКО.