"Примерили национальные костюмы" : ведущие шоу "Русские Перцы" подготовили видео поездки в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев, трио ведущих популярного утреннего шоу «Русские Перцы», летом прошлого года отправились в путешествие в Коми и запечатлели свои приключения в увлекательном видео.

«Перцы» начали свое знакомство с Сыктывкара. Они посетили промысловый календарь, украшающий площадь перед зданием Национального музея Республики Коми, — шедевр народного творчества, изображающий традиционные занятия жителей региона по месяцам года.