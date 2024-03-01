"Примерили национальные костюмы" : ведущие шоу "Русские Перцы" подготовили видео поездки в Коми
- 10:12 1 марта
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- Елизавета Петрова
Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев, трио ведущих популярного утреннего шоу «Русские Перцы», летом прошлого года отправились в путешествие в Коми и запечатлели свои приключения в увлекательном видео.
«Перцы» начали свое знакомство с Сыктывкара. Они посетили промысловый календарь, украшающий площадь перед зданием Национального музея Республики Коми, — шедевр народного творчества, изображающий традиционные занятия жителей региона по месяцам года.
Затем они прогулялись по мощеному Чукшинскому переулку, который, согласно Книге рекордов России, является самым узким переулком в мире. Не обошлось и без остановки у знаменитой инсталляции корове-кормилице, посвященной животноводческой отрасли Республики Коми.
А еще ведущие посетили Этнопарк села Ыб. Ведущие примерили здесь традиционные костюмы народа коми, напекли шаньги, поиграли в финно-угорские игры и познакомились с лосем Максимом.