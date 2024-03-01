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"Примерили национальные костюмы" : ведущие шоу "Русские Перцы" подготовили видео поездки в Коми

"Примерили национальные костюмы" : ведущие шоу "Русские Перцы" подготовили видео поездки в КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев, трио ведущих популярного утреннего шоу «Русские Перцы», летом прошлого года отправились в путешествие в Коми и запечатлели свои приключения в увлекательном видео.

«Перцы» начали свое знакомство с Сыктывкара. Они посетили промысловый календарь, украшающий площадь перед зданием Национального музея Республики Коми, — шедевр народного творчества, изображающий традиционные занятия жителей региона по месяцам года.

Затем они прогулялись по мощеному Чукшинскому переулку, который, согласно Книге рекордов России, является самым узким переулком в мире. Не обошлось и без остановки у знаменитой инсталляции корове-кормилице, посвященной животноводческой отрасли Республики Коми.

А еще ведущие посетили Этнопарк села Ыб. Ведущие примерили здесь традиционные костюмы народа коми, напекли шаньги, поиграли в финно-угорские игры и познакомились с лосем Максимом.

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