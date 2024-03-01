Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 марта

Фото из архива PG11.ru

Россиянам напомнили‚ кому и на сколько повысят пенсии этой весной. Перерасчёт коснётся получателей социальных пенсий и ряда других выплат — всего 4‚1 миллиона человек.

1 апреля 2024 года в России планируют повысить социальные пенсии на 7,5%. Социальную пенсию по старости получают люди, которые не смогли набрать пенсионные баллы для страховой пенсии. Кроме того, есть социальные пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Об этом сообщает «Парламентская газета». На сколько вырастут социальные пенсии:

средняя социальная пенсия — на 938 ₽, до 13 455 ₽;

пенсия детей-инвалидов — на 1392 ₽, до 19 948 ₽;

пенсия инвалидов с детства I группы — на 1403 ₽, до 20 110 ₽;

пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, — на 1269 ₽, до 18 236 ₽; выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 ₽. Кому ещё повысят пенсии с 1 апреля:

участникам Великой Отечественной войны;

людям, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Сталинграда»;

людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей;

работникам лётно-испытательного состава, космонавтам, получающим надбавки к пенсии за выслугу лет;

военным, проходившим службу по призыву, членам их семей и участникам добровольческих формирований.

Кроме того, 1 апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной вырастет на 1767 ₽, до 25 322 ₽.