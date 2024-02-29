В Коми размер средней зарплаты превысил 100 тысяч рублей
- 18:11 29 февраля
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- Елизавета Петрова
По данным Комистата, с учетом бонусов, премий и прочих поощрительных выплат, средняя начисленная зарплата в Республике Коми за декабрь 2023 года составила 100 862 рубля, что на 13,6% (или на 12 423 рубля) выше аналогичного показателя декабря 2022 года.
Реальная зарплата, скорректированная с учетом инфляции, выросла на 5,9%. За весь 2023 год средняя заработная плата составила 76 811 рублей, увеличившись на 12,1% (или на 8 021 рубль) по сравнению с 2022 годом.
Реальный рост за тот же период составил 5,9%. Самые высокие зарплаты традиционно отмечаются в отраслях, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. В 2023 году работники предприятий этой сферы получали в среднем 150 800 рублей в месяц.
Второе место по уровню оплаты труда заняла сфера науки и исследований, где зарплата составила 128 700 рублей. На третьей позиции оказались работники транспортной и складской отрасли с заработком в 120 000 рублей.
Самые низкие доходы наблюдались в гостиничном бизнесе и общепите (45 400 рублей) и в розничной торговле (43 600 рублей). Динамика роста заработных плат Комистат также проанализировал динамику роста зарплат по различным отраслям экономики.
Самый значительный прирост был зафиксирован в сфере науки и исследований — 37,3%. В гостиничном бизнесе и общепите зарплаты выросли на 17,3%. В сфере государственного управления и обеспечения безопасности рост составил 17,1%. Практически не изменились доходы у работников сферы спорта и развлечений (рост на 0,7%).