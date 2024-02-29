В Коми размер средней зарплаты превысил 100 тысяч рублей

По данным Комистата, с учетом бонусов, премий и прочих поощрительных выплат, средняя начисленная зарплата в Республике Коми за декабрь 2023 года составила 100 862 рубля, что на 13,6% (или на 12 423 рубля) выше аналогичного показателя декабря 2022 года.

Реальная зарплата, скорректированная с учетом инфляции, выросла на 5,9%. За весь 2023 год средняя заработная плата составила 76 811 рублей, увеличившись на 12,1% (или на 8 021 рубль) по сравнению с 2022 годом.