В Коми перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Республика Коми планирует завершить реализацию действующей адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы до 30 июня 2024 года. Программа реализуется в рамках крупномасштабного национального проекта «Жилье и городская среда». Финансовая поддержка для ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, выделяется публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

С момента запуска программы в 2019 году из аварийных домов площадью более 149 тысяч квадратных метров расселили порядка 7,7 тысяч человек, что на 39 процентов превысило целевые показатели. Успешная реализация программы стала возможна благодаря комплексному подходу, включающему несколько взаимодополняющих направлений.

Адресная программа Республики Коми Ключевым инструментом программы является адресная программа Республики Коми по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Финансирование программы складывается из следующих источников: 84% — средства Фонда развития территорий; 15% — средства бюджета Республики Коми; 1% — средства местных бюджетов.

В рамках этой программы за пять лет деятельности расселили 4 957 человек из аварийного жилья общей площадью почти 92 тысячи квадратных метров в 15 муниципалитетах республики.