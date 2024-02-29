Открыта регистрация для участия в интеллектуальном турнире "Знание.Игра"

Жители Коми приглашаются на интеллектуальный турнир Знание.Игра. Организатором выступает Российское общество "Знание". Участниками соревнования станут не только школьники и студенты, но и жители Республики Коми старше 18 лет. Турнир стартует 1 марта и пройдет в онлайн-формате с участием команд из разных уголков мира, в том числе участников Всемирного фестиваля молодежи.

Общество "Знание" намеревается установить мировой рекорд по количеству команд, одновременно участвующих в интеллектуальной онлайн-игре. Предполагается, что в соревновании примут участие более 2500 коллективов – такой масштаб интеллектуальных состязаний в России еще не проводился.

Одной из уникальных особенностей Знание.Игры станет мультиязычный формат. Вопросы будут зачитываться на русском и английском языках, а участники смогут вносить ответы на платформе, поддерживающей несколько языков.

Темы заданий охватывают широкий спектр знаний: историю, культуру, искусство, литературу, науку и достижения России. Участники продемонстрируют свои знания в различных областях и получат незабываемый опыт.

Чтобы стать частью этого рекордного события, достаточно зарегистрироваться на сайте Знание.Игра. Команды, прошедшие регистрацию, получат возможность проверить свою эрудицию, задать вопросы экспертам в прямом эфире и выиграть ценные призы.

Интеллектуальный турнир Знание.Игра – лишь часть масштабной образовательной программы, организованной Российским обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестиваль пройдет в Краснодарском крае на площадках федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта.