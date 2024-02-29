Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам
- 16:00 29 февраля
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- Елизавета Петрова
Путин заявил о списании 2/3 задолженности по бюджетных кредитам во время оглашения Послания Федеральному собранию.
"Это позволит сохранить 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. Эти сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены на инвестиции и инфраструктурные программы", - подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что с 2021 года была запущена программа выдачи регионам бюджетных инфраструктурных кредитов с объемом в 500 млрд рублей, которая в дальнейшем была увеличена до 1 трлн рублей.
"Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжения средствами в рамках реализации федеральных проектов. Поддержим те субъекты федерации, у которых есть потенциал для развития, но которые нуждаются в помощи. К 2030 году все наши регионы должны стать экономически самодостаточными. Это вопрос справедливости", - подчеркнул В.Путин.