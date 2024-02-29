Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин заявил о списании 2/3 задолженности по бюджетных кредитам во время оглашения Послания Федеральному собранию.

"Это позволит сохранить 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. Эти сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены на инвестиции и инфраструктурные программы", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что с 2021 года была запущена программа выдачи регионам бюджетных инфраструктурных кредитов с объемом в 500 млрд рублей, которая в дальнейшем была увеличена до 1 трлн рублей.