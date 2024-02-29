Выпускникам дадут возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по расширению возможностей пересдачи ЕГЭ для выпускников.

Согласно предложению Путина, выпускникам будет предоставлен "второй шанс" пересдать один экзамен по своему выбору до окончания приемной кампании в вузы.