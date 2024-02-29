Выпускникам дадут возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов
- 15:14 29 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по расширению возможностей пересдачи ЕГЭ для выпускников.
Согласно предложению Путина, выпускникам будет предоставлен "второй шанс" пересдать один экзамен по своему выбору до окончания приемной кампании в вузы.
"Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что суд обязал троих выпускников одного из вузов Коми уничтожить свои дипломы.