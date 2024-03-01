Вылейте раствор перед посадкой и получите урожай огурцов уже к 1 мая

Каждый садовод мечтает о раннем урожае огурцов, и вот у вас есть шанс превратить эту мечту в реальность! Специалисты рекомендуют использовать определенные методы подготовки почвы и посадки, чтобы получить свежие огурцы уже к 1 мая. Как это сделать sevastopolmedia.ru.

Что нужно делать

Для начала, подготовьте почву из одинаковых частей перегноя, торфа, дерна и мелких опилок. Этот субстрат обеспечит растениям необходимые питательные вещества и влажность для успешного роста. Для дополнительного питания добавьте на ведро такого субстрата столовую ложку нитрофоски и чайную ложку мочевины.