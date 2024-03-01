Астролог Василиса Володина пророчит лютое цунами богатства 2 знакам до 1 марта
- 07:30 1 марта
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- Служба новостей
Эксперт назвала счастливчиков, которых с головой захлестнет волна денег. Астрологический прогноз Василисы Володиной обещает благоприятный период в начале марта 2024 года для двух знаков зодиака, который принесет им финансовое благополучие.
Эксперт подробно рассказала, кто окажется в списке главных счастливчиков, и кому Вселенная подарит массу новых невероятных возможностей для реализации своих материальных желаний.
Для Близнецов этот период обещает повышенную продуктивность и вознаграждение за их усилия. Хотя в конце февраля 2024 они могут почувствовать усталость, это будет компенсировано видимыми результатами труда. Астролог рекомендует отложить часть заработанных денег, но не забывать и о себе, а также позволить немного роскоши, передает портал primamedia.ru.