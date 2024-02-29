Голикова озвучила новый размер пенсии уже с 1 марта: приготовьтесь

Татьяна Голикова отметила, что увеличение выплаты произойдет в рамках параметров, предусмотренных бюджетом, сообщает ngnovoros.ru. Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий.

Возраст

Для женщин пенсионным возрастом является достижение 60 лет, для мужчин – 65. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, на данный момент идет переходный период.

Стаж

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет. В следующем году он увеличится до 15 лет.

ИПК