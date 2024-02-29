"450 тысяч рублей": в России продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей
- 13:15 29 февраля
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- Служба новостей
Президент России, Владимир Путин, объявил о запуске нового национального проекта под названием "Семья". Этот проект направлен на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости в стране. Путин отметил, что поддержка семей с детьми является нравственным выбором и важной задачей для общества.
Целью проекта является достижение устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет. Для этого будут приняты дополнительные меры по поддержке рождаемости. В частности, уже было введено пособие для семей с невысокими доходами, которым в 2023 году воспользовались более 11 миллионов человек. Также была упрощена процедура заключения социального контракта, теперь заявление на соцконтракт можно подать через Госуслуги.
Президент отметил, что сегодня проблема бедности затрагивает 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности достигает около 30%. Чтобы решить эту проблему, необходимо поставить четкие цели и двигаться к их достижению. Путин выразил намерение добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности составлял менее 7%, а среди многодетных семей - менее 12%. Для поддержки многодетных семей на Центральный и Северо-Западный федеральные округа будет направлено 75 миллиардов рублей.
Кроме того, будет запущен новый национальный проект "Семья". В рамках этого проекта предлагается продлить программу, по которой государство погашает часть ипотеки при рождении третьего ребенка. Для семей с двумя детьми также будет увеличен налоговый вычет до 2800 рублей в месяц, а для семей с тремя детьми - до 6000 рублей в месяц. Президент также поручил продлить программу материнского капитала до 2030 года.
Владимир Путин отметил, что на финансирование этих мер уже выделены средства, и в этом году затраты бюджета составят около 50 миллиардов рублей, а в последующие годы сумма будет увеличиваться.