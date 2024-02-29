"450 тысяч рублей": в России продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей

Президент России, Владимир Путин, объявил о запуске нового национального проекта под названием "Семья". Этот проект направлен на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости в стране. Путин отметил, что поддержка семей с детьми является нравственным выбором и важной задачей для общества.

Целью проекта является достижение устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет. Для этого будут приняты дополнительные меры по поддержке рождаемости. В частности, уже было введено пособие для семей с невысокими доходами, которым в 2023 году воспользовались более 11 миллионов человек. Также была упрощена процедура заключения социального контракта, теперь заявление на соцконтракт можно подать через Госуслуги.