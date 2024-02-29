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"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал молоко, которое лучше не покупать даже по акции

"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал молоко, которое лучше не покупать даже по акцииfreepik.com

Эксперты обнародовали перечень марок молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах. По результатам исследования Росконтроля было установлено, что эти образцы признаны поддельными. Поэтому даже для выпечки блинов или других блюд не рекомендуется их приобретать, информирует progorodsamara.ru.

Отчет о данном сегменте рынка провели специалисты экспертного центра Росконтроля. Они закупили более 50 популярных брендов молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях с учетом различных показателей.

Отмечается, что некоторые бренды получили высокие оценки от экспертов. Молоко "Экомилк" 3,2% жирности было одобрено профессиональным жюри как подлинное без антибиотиков или консервантов, показав безопасность и прекрасный вкус.

Также в число лучших вошли "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы не содержат растительных жиров и не изготовлены из сухого молока.

Однако, несколько марок провалили тестирование. В частности, бренд "Маруся" был добавлен в черный список из-за наличия кишечной палочки и превышения общей микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" были названы фальсификатами из-за наличия фитостеринов, указывающих на добавление растительных жиров, что исключает подлинность такого молока.

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