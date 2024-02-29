Не вздумайте выливать воду из-под макарон: вы не представляете, сколько от нее пользы

После варки макарон мы обычно сливаем воду из кастрюли и благополучно забываем про нее. Но на самом деле, мы совершаем большую ошибку. Мало кто догадывается, но такая вода может пригодиться.

Как пишут "Белновости", в макаронной воде содержатся соль и крахмал, которые помогут сделать гарнир более ароматным.