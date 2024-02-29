Не вздумайте выливать воду из-под макарон: вы не представляете, сколько от нее пользы
- 17:00 29 февраля
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- Служба новостей
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После варки макарон мы обычно сливаем воду из кастрюли и благополучно забываем про нее. Но на самом деле, мы совершаем большую ошибку. Мало кто догадывается, но такая вода может пригодиться.
Как пишут "Белновости", в макаронной воде содержатся соль и крахмал, которые помогут сделать гарнир более ароматным.
После того, как вы сварите макароны, не спешите откидывать их на дуршлаг. Оставьте немного жидкости и добавьте ее в соус, с которым вы собираетесь употреблять гарнир. Макаронная вода поможет загустить соус и станет отличным заменителем сливок, если вы, например, готовите пасту. В этом случае также достаточно добавить в сковородку немного воды.