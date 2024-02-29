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Не вздумайте выливать воду из-под макарон: вы не представляете, сколько от нее пользы

Не вздумайте выливать воду из-под макарон: вы не представляете, сколько от нее пользыfreepik.com

После варки макарон мы обычно сливаем воду из кастрюли и благополучно забываем про нее. Но на самом деле, мы совершаем большую ошибку. Мало кто догадывается, но такая вода может пригодиться.

Как пишут "Белновости", в макаронной воде содержатся соль и крахмал, которые помогут сделать гарнир более ароматным.

После того, как вы сварите макароны, не спешите откидывать их на дуршлаг. Оставьте немного жидкости и добавьте ее в соус, с которым вы собираетесь употреблять гарнир. Макаронная вода поможет загустить соус и станет отличным заменителем сливок, если вы, например, готовите пасту. В этом случае также достаточно добавить в сковородку немного воды.

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