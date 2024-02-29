С 1 марта будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет неожиданный сюрприз

Даже при плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки могут расцениваться как повод для проверки

Эксперты предупреждают о скорых изменениях в нормативных актах, которые уже в марте могут иметь серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и других ведомств начнут обращать внимание не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на внешний вид водителей, оценивая его соответствие погодным условиям.

При плохой видимости или облачной погоде, ношение солнцезащитных очков может быть расценено как повод для проверки на состояние алкогольного опьянения. Аналогичный усиленный контроль будет распространяться и на охотников. Несмотря на окончание охотничьего сезона в большинстве регионов, число людей, желающих провести выходные на охоте, по-прежнему высоко.