Ежедневный экспресс между Сыктывкаром и Усинском хотят вернуть летом
- 12:03 29 февраля
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- Елизавета Петрова
Ежедневный экспресс Сыктывкар — Усинск вернется летом. С июня 2018 года в Республике Коми курсирует скорый поезд "Сыктывкар — Усинск — Сыктывкар". Время в пути составляет около 10,5 часов. Пассажиропоток по этому маршруту зависит от сезона.
В зимний период, как пояснил заместитель министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми Владимир Котов, он недостаточен для ежедневного курсирования поезда. В связи с этим в зимние месяцы скорый поезд "Сыктывкар — Усинск — Сыктывкар" ходит через день.
С наступлением летнего периода, когда увеличивается турпоток и спрос на транспортные услуги, движение поезда будет вновь осуществляться ежедневно. По словам Владимира Котова, возобновление ежедневного курсирования поезда летом обусловлено его удобством и скоростью для пассажиров, желающих передвигаться между столицей Коми и северным городом Усинском.
Стоимость билетов Стоимость билетов на поезд "Сыктывкар — Усинск — Сыктывкар" варьируется в зависимости от типа вагона и сезона. Так, на 29 февраля 2023 года цена билета в одну сторону составляет: от 1078 рублей в сидячем вагоне; от 2600 рублей в купейном вагоне.