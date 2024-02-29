Ежедневный экспресс между Сыктывкаром и Усинском хотят вернуть летом

Ежедневный экспресс Сыктывкар — Усинск вернется летом. С июня 2018 года в Республике Коми курсирует скорый поезд "Сыктывкар — Усинск — Сыктывкар". Время в пути составляет около 10,5 часов. Пассажиропоток по этому маршруту зависит от сезона.

В зимний период, как пояснил заместитель министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми Владимир Котов, он недостаточен для ежедневного курсирования поезда. В связи с этим в зимние месяцы скорый поезд "Сыктывкар — Усинск — Сыктывкар" ходит через день.