Вот что ждет всех неработающих пожилых россиян уже с 1 марта

С 1 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процента. В результате этого повышения средний размер страховой пенсии по старости для данной категории российских пенсионеров составит 23 449 рублей. Законопроект, предусматривающий это повышение, был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от общего трудового стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года и суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.