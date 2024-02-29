Вот что ждет всех неработающих пожилых россиян уже с 1 марта
- 13:05 29 февраля
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- Служба новостей
С 1 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процента. В результате этого повышения средний размер страховой пенсии по старости для данной категории российских пенсионеров составит 23 449 рублей. Законопроект, предусматривающий это повышение, был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от общего трудового стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года и суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.
Кроме того, в 2024 году планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Этот коэффициент используется для расчета страховой части пенсии и зависит от размера пенсионных взносов, выплачиваемых работодателем в Социальный фонд. При расчете пенсии сумма всех накопленных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
Это повышение пенсий затронет более 32 миллионов неработающих пенсионеров, и президент Владимир Путин поручил обеспечить законодательное подтверждение этого решения. Необходимые средства для поддержки пенсионеров уже учтены в проекте федерального бюджета, и дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.