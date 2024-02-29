Бизнес-леди из Коми подозревают в невыплате зарплаты
- 10:55 29 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре возник скандал вокруг предпринимательницы, которую подозревают в неуплате зарплаты своей бывшей сотруднице. Следственный комитет Коми начал расследование и уже возбудил уголовное дело.
По информации, полученной из ведомства, обнаружилось, что фигурантка уголовного дела не выплачивала зарплату своей бывшей работнице, которую она уволила в мае 2023 года.
Общая сумма задолженности составила 56 тысяч рублей. На банковском счете предпринимательницы были средства, достаточные для покрытия этой задолженности. В настоящее время следователи активно изучают документы, связанные с деятельностью предпринимательницы, и предпринимают необходимые меры для сбора доказательств.