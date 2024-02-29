Бизнес-леди из Коми подозревают в невыплате зарплаты

В Сыктывкаре возник скандал вокруг предпринимательницы, которую подозревают в неуплате зарплаты своей бывшей сотруднице. Следственный комитет Коми начал расследование и уже возбудил уголовное дело.

По информации, полученной из ведомства, обнаружилось, что фигурантка уголовного дела не выплачивала зарплату своей бывшей работнице, которую она уволила в мае 2023 года.