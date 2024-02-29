Эта привычка за столом говорит о низком интеллекте человека

Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей.

Вам стоит задуматься, если вы зашли в ресторан в котором не бывали ранее и ваш спутник сходу, не открыв меню сразу сделал обычный заказ. Перед вами человек, который избегает пробовать новое, избегает перемен и предпочитает плыть по своему течению. Такой человек, по мнению психологов, обладает низким интеллектом и боится сделать шаги в новом направлении.