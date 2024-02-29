Эта привычка за столом говорит о низком интеллекте человека
- 12:10 29 февраля
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- Служба новостей
Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей.
Вам стоит задуматься, если вы зашли в ресторан в котором не бывали ранее и ваш спутник сходу, не открыв меню сразу сделал обычный заказ. Перед вами человек, который избегает пробовать новое, избегает перемен и предпочитает плыть по своему течению. Такой человек, по мнению психологов, обладает низким интеллектом и боится сделать шаги в новом направлении.
Однако, следует отметить, что делать окончательные выводы о человеке на основе его предпочтений в ресторане является слишком упрощенным подходом. Предпочтения в пище и выбор блюд могут быть обусловлены различными факторами, включая культурные, диетические или личные предпочтения.
Интеллект является сложным понятием и не может быть определен только на основе поведения за столом.