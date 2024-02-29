Потребление биотоплива в РФ может вырасти в течение трех лет в полтора раза
- 09:54 29 февраля
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- Елизавета Петрова
По информации Максима Кармазина, заместителя начальника отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ, внутреннее потребление биотоплива в России может значительно увеличиться в ближайшие три года.
Карамзин предлагает стимулировать производство промышленного котельного оборудования, чтобы заменить старое неэффективное оборудование и установить новое. Это позволит не только стимулировать рост производства оборудования, но и увеличить потребление пеллет, достигнув 2,5 миллиона тонн в год.
На данный момент в России производится около 3 миллионов тонн пеллет в год, из которых около 2 миллионов тонн экспортируется. Однако из-за невозможности экспорта и снижения спроса, необходимо развивать внутренний рынок биотоплива.
Кармазин предлагает субсидирование при установке промышленных биотопливных котлов мощностью от 100 кВт. Однако участники форума "Биотопливо России" также предложили рассмотреть возможность субсидирования бытовых потребителей, которым требуются котлы мощностью до 15-20 кВт.
Кармазин отмечает, что привлечение бытовых потребителей может принести гораздо больший эффект, аналогичный развитию газопотребления в стране по поручению президента. Если бытовые потребители также включатся в программу субсидирования, это поможет еще больше увеличить спрос на биотопливо и стимулировать производство оборудования.
Таким образом, планируется увеличить потребление биотоплива в России на 1,5 миллиона тонн пеллет в год в течение трех лет, достигнув общего объема в 2,5 миллиона тонн. Это позволит удовлетворить спрос и достичь показателей производства пеллет, сопоставимых с предыдущими годами.