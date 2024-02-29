Потребление биотоплива в РФ может вырасти в течение трех лет в полтора раза

По информации Максима Кармазина, заместителя начальника отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ, внутреннее потребление биотоплива в России может значительно увеличиться в ближайшие три года.

Карамзин предлагает стимулировать производство промышленного котельного оборудования, чтобы заменить старое неэффективное оборудование и установить новое. Это позволит не только стимулировать рост производства оборудования, но и увеличить потребление пеллет, достигнув 2,5 миллиона тонн в год.