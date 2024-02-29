В Усть-Цильме пьяный водитель мотобуксировщика получил травмы после столкновения с легковушкой

Фото регионального ГИБДД

В Усть-Цильме нетрезвый водитель мотобуксировщика столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster, получив травмы. Об этом сообщают в региональном УГИБДД. Авария произошла 28 февраля около 14 часов дня. Водитель мотобуксировщика, 38-летний мужчина, управлял транспортным средством модели "Лидер" с лыжным модулем. Двигаясь по второстепенному переулку Шишелова со стороны улицы Набережной в сторону улицы Нагорной, он выехал на нерегулируемый перекресток с переулком Шишелова и улицей Советской.

Не уступив преимущество в движении, водитель мотобуксировщика совершил столкновение с автомобилем Renault Duster, который двигался по главной дороге - улице Советской.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотобуксировщика получил травмы - ушиб таза и ушибленную рану в области виска. Госпитализация пострадавшего не потребовалась.