В Усть-Цильме пьяный водитель мотобуксировщика получил травмы после столкновения с легковушкой
- 09:36 29 февраля
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- Елизавета Петрова
В Усть-Цильме нетрезвый водитель мотобуксировщика столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster, получив травмы. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.
Авария произошла 28 февраля около 14 часов дня. Водитель мотобуксировщика, 38-летний мужчина, управлял транспортным средством модели "Лидер" с лыжным модулем. Двигаясь по второстепенному переулку Шишелова со стороны улицы Набережной в сторону улицы Нагорной, он выехал на нерегулируемый перекресток с переулком Шишелова и улицей Советской.
Не уступив преимущество в движении, водитель мотобуксировщика совершил столкновение с автомобилем Renault Duster, который двигался по главной дороге - улице Советской.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотобуксировщика получил травмы - ушиб таза и ушибленную рану в области виска. Госпитализация пострадавшего не потребовалась.
Известно, что водитель в течение 18 месяцев был лишен права управления тракторным транспортом соответствующей категории за вождение в нетрезвом состоянии. В настоящее время нарушителю правил дорожного движения грозит уголовная ответственность.