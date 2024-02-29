Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий на 7,5%. Это изменение затронет получателей социальных пенсий и ряд других выплат, всего около 4,1 миллиона человек.

Вот некоторые детали о том, насколько повысятся социальные пенсии с 1 апреля: