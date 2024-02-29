Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 апреля
- 09:40 29 февраля
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- Служба новостей
С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий на 7,5%. Это изменение затронет получателей социальных пенсий и ряд других выплат, всего около 4,1 миллиона человек.
Вот некоторые детали о том, насколько повысятся социальные пенсии с 1 апреля:
- Средняя социальная пенсия увеличится на 938 рублей и составит 13 455 рублей.
- Пенсия детей-инвалидов вырастет на 1392 рубля и достигнет 19 948 рублей.
- Пенсия инвалидов с детства I группы будет увеличена на 1403 рубля до 20 110 рублей.
- Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, повысится на 1269 рублей до 18 236 рублей.
- Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям военных, увеличатся до 15 999 рублей.
Также пенсии будут повышены для следующих категорий людей с 1 апреля:
- Участникам Великой Отечественной войны.
- Людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осаждённого Севастополя" или знаком "Житель осаждённого Сталинграда".
- Людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и их семьям.
- Работникам лётно-испытательного состава, космонавтам, получающим надбавки к пенсии за выслугу лет.
- Военным, проходившим службу по призыву, членам их семей и участникам добровольческих формирований.
- Кроме того, выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной также увеличится на 1767 рублей до 25 322 рублей.
Следующее повышение пенсий запланировано на 1 августа и затронет людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также будут увеличены военные пенсии, сообщает портал sravni.ru.