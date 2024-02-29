В Усинске владельца Toyota Land Cruise наказали за блокировку чужого авто
- 08:30 29 февраля
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- Татьяна Зубова
В Усинске под "штрафные санкции" попал владелец Toyota Land Cruise, что перекрыл проезд Renault Logan. Последний оказался заблокирован в течение нескольких часов.
В конце концов владелица "Логана" потеряла терпение и обратилась в полицию. Личность нарушителя вскоре установили правоохранители, обязали его перепарковать внедорожник и выписали штраф две тысячи рублей.
Полицейские города зафиксировали пять аналогичных случаев блокировки авто. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности и также назначили штраф две тысячи рублей.
Напомним, ранее сыктывкарка, что устроила ДТП на парковке, осталась без прав из-за внимательного соседа. Мужчина увидел аварию из окна своего дома и заснял происшествие на видео. Сама горожанка скрылась с места ДТП, но неравнодушный житель дома предоставил запись в полицию, и личность нарушительницы установили в кратчайшие сроки.