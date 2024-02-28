Синоптики рассказали о погоде на 29 февраля в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о том, какую погоду ожидать в республике 29 февраля.

Так, в северных районах республики ночью ожидается местами небольшой снег. Днем – преимущественно без осадков. В южных районах ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер переменный​​, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура ночью -2…-7 градусов, а днем +2…+3.