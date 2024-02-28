Синоптики рассказали о погоде на 29 февраля в Коми
- 22:30 28 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС сообщил о том, какую погоду ожидать в республике 29 февраля.
Так, в северных районах республики ночью ожидается местами небольшой снег. Днем – преимущественно без осадков. В южных районах ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура ночью -2…-7 градусов, а днем +2…+3.
В столице Коми 29 февраля будет облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура ночью -4…-6 градусов, а днем 0…-2.