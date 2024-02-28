В Коми пока не собираются усыплять агрессивных бродячих собак

В Коми пока не планируют применять эвтаназию для агрессивных бродячих собак, в отличие от некоторых других регионов России. В Министерстве сельского хозяйства Коми пока не рассматривают подобную инициативу.

Однако, ситуация с безнадзорными собаками может измениться в будущем, и только время покажет, какие меры будут приняты. Недавно в Республике Тыва был принят закон об эвтаназии для социально-опасных бездомных животных. Теперь в этом регионе можно будет применять эвтаназию в случае, если у животных зафиксировано устойчивое агрессивное поведение.