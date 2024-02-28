В Коми пока не собираются усыплять агрессивных бродячих собак
- 18:48 28 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми пока не планируют применять эвтаназию для агрессивных бродячих собак, в отличие от некоторых других регионов России. В Министерстве сельского хозяйства Коми пока не рассматривают подобную инициативу.
Однако, ситуация с безнадзорными собаками может измениться в будущем, и только время покажет, какие меры будут приняты. Недавно в Республике Тыва был принят закон об эвтаназии для социально-опасных бездомных животных. Теперь в этом регионе можно будет применять эвтаназию в случае, если у животных зафиксировано устойчивое агрессивное поведение.
Аналогичная инициатива уже была принята в Республике Алтай, где предусматривается создание временных приютов для безнадзорных животных. Если никто не заберет этих собак в течение 11 дней, они будут усыплены.
Представители Министерства сельского хозяйства Коми сообщили, что в настоящее время вопрос эвтаназии животных не рассматривается. Они считают, что необходимо дождаться правовой оценки принятых законодательных инициатив других регионов со стороны прокуратуры и Конституционного суда России.
Только после анализа ситуации в регионах, где уже введена эвтаназия, можно будет оценить эффективность такой инициативы.