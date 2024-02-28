В Коми возведут более 20 домов под переселение из аварийного жилья

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Республика Коми активно реализует программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По состоянию на 28 февраля 2023 года, в регионе запланировано строительство более 20 новых домов для переселения жителей из ветхих и аварийных помещений, сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

На еженедельном совещании под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Эльмиры Ахмеевой заместитель Председателя Правительства и министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов представил отчет о ходе реализации программы.

В рамках действующего проекта планируется переселить 7014 человек с использованием средств Фонда развития территорий. На сегодняшний день переселены 4777 граждан.