В Коми возведут более 20 домов под переселение из аварийного жилья
- 18:23 28 февраля
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- Елизавета Петрова
Республика Коми активно реализует программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
По состоянию на 28 февраля 2023 года, в регионе запланировано строительство более 20 новых домов для переселения жителей из ветхих и аварийных помещений, сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.
На еженедельном совещании под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Эльмиры Ахмеевой заместитель Председателя Правительства и министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов представил отчет о ходе реализации программы.
В рамках действующего проекта планируется переселить 7014 человек с использованием средств Фонда развития территорий. На сегодняшний день переселены 4777 граждан.
Национальный проект «Жилье и городская среда» Национальный проект «Жилье и городская среда» был запущен в России в 2019 году и рассчитан до 2030 года. Он охватывает около 7,5 тысяч городов и муниципалитетов, предусматривая модернизацию около 200 тысяч объектов.