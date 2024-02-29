Три знака с 1 марта пройдут через трудности, которые приведут к богатству и новой страстной любви
- 07:30 29 февраля
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- Служба новостей
В астрологическом учении популярно считать, что планета Венера испытывает особую гармонию в знаках Тельца и Весов, однако переход в Водолея не становится для нее критичным. Этот период может привести к внезапным перемещениям в личной жизни и финансовой сфере для многих индивидуумов, пишет progorod43.ru.
Тем не менее, чтобы воспользоваться предоставляемыми возможностями, которые Венера подаст нам великим даром, будет необходимо положить немало усилий. К примеру, совсем недавно вы рассматривали вариант взять кредит на покупку холодильника, но с 28 февраля Венера подарит вам потрясающий шанс на приумножение собственного капитала. Правда, взамен вам придется некоторым образом пожертвовать. Желаете больших денег? Тогда будьте готовы к ухудшению взаимоотношений с близкими.
Сохранить то, что уже имеется, и получить новое, смогут только те, кто проявляет спонтанность, не боится рисковать и следует своей интуиции. А если вы привыкли долго и тщательно обдумывать каждое действие, просчитывать каждый шаг, то успеха не стоит ожидать. По крайней мере, не на этот раз.
Кроме того, Венера поддержит знаки Зодиака, которые умеют находить красоту даже в мелочах и искренне умеют быть признательными за даже небольшую помощь. Важно, чтобы вы смотрели в светлое будущее и перестали вспоминать о прошлых негативных моментах. Венера в Водолее не выносит людей, которые зациклены на упущенных возможностях, ведь всегда найдутся новые. Более того, с 28 февраля Венера откроет дорогу к любви и финансовому благополучию, однако это достанется только избранным. Новые романы и финансовые победы ожидают трех знаков Зодиака.
Телец – знак, чья особенность заключается в неспешности и склонности к бездействию, несмотря на покровительство Венеры. Такие люди, скорее всего, не будут стремиться к постоянному движению и предпочтут оставаться в стороне. Возможно, некоторым представителям этого знака такой подход будет подходить, поскольку они смогут сконцентрироваться на действительно важных вещах и, возможно, даже обогатиться. Однако при этом Тельцам придется столкнуться с конфликтами на работе и в близких отношениях.
Возникающие трудности в сфере любви будут ожидать Стрельцов. Из-за погруженности в работу они могут упустить важные моменты в своих отношениях. Влияние Венеры в Водолее заставит представителей этого знака действовать спонтанно, что может привести к необдуманным решениям и даже расставанию со своей второй половинкой. Однако для Стрельцов также откроются новые перспективы в романтических отношениях и страсти, возможно, уже с новым партнером. Таким образом, сразу после разрыва у них может начаться новый роман, будь то коллега по работе или случайная встреча со своей родственной душой. В любом случае, люди этого знака останутся довольными и счастливыми.
Люди, родившиеся под знаком Водолея, могут почувствовать себя апатичными и склонными к пессимизму. Однако сейчас очень важно найти в себе силы и мотивацию для продвижения вперед. Планета Венера и другие небесные тела придадут особую энергию этому знаку, поэтому стоит воспользоваться возможностями для достижения успеха, особенно в финансовой сфере. В личной жизни Водолеи могут ощутить волну любви, переживая особый период близости. Как будто начался еще один медовый месяц. Для одиноких представителей этого знака наступает время, когда они способны привлечь внимание противоположного пола своим очарованием.