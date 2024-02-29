Три знака с 1 марта пройдут через трудности, которые приведут к богатству и новой страстной любви

Скриншот из видео / Российский астролог Тамара Глоба

В астрологическом учении популярно считать, что планета Венера испытывает особую гармонию в знаках Тельца и Весов, однако переход в Водолея не становится для нее критичным. Этот период может привести к внезапным перемещениям в личной жизни и финансовой сфере для многих индивидуумов, пишет progorod43.ru. Тем не менее, чтобы воспользоваться предоставляемыми возможностями, которые Венера подаст нам великим даром, будет необходимо положить немало усилий. К примеру, совсем недавно вы рассматривали вариант взять кредит на покупку холодильника, но с 28 февраля Венера подарит вам потрясающий шанс на приумножение собственного капитала. Правда, взамен вам придется некоторым образом пожертвовать. Желаете больших денег? Тогда будьте готовы к ухудшению взаимоотношений с близкими.

Сохранить то, что уже имеется, и получить новое, смогут только те, кто проявляет спонтанность, не боится рисковать и следует своей интуиции. А если вы привыкли долго и тщательно обдумывать каждое действие, просчитывать каждый шаг, то успеха не стоит ожидать. По крайней мере, не на этот раз.

Кроме того, Венера поддержит знаки Зодиака, которые умеют находить красоту даже в мелочах и искренне умеют быть признательными за даже небольшую помощь. Важно, чтобы вы смотрели в светлое будущее и перестали вспоминать о прошлых негативных моментах. Венера в Водолее не выносит людей, которые зациклены на упущенных возможностях, ведь всегда найдутся новые. Более того, с 28 февраля Венера откроет дорогу к любви и финансовому благополучию, однако это достанется только избранным. Новые романы и финансовые победы ожидают трех знаков Зодиака.

Телец – знак, чья особенность заключается в неспешности и склонности к бездействию, несмотря на покровительство Венеры. Такие люди, скорее всего, не будут стремиться к постоянному движению и предпочтут оставаться в стороне. Возможно, некоторым представителям этого знака такой подход будет подходить, поскольку они смогут сконцентрироваться на действительно важных вещах и, возможно, даже обогатиться. Однако при этом Тельцам придется столкнуться с конфликтами на работе и в близких отношениях.

Возникающие трудности в сфере любви будут ожидать Стрельцов. Из-за погруженности в работу они могут упустить важные моменты в своих отношениях. Влияние Венеры в Водолее заставит представителей этого знака действовать спонтанно, что может привести к необдуманным решениям и даже расставанию со своей второй половинкой. Однако для Стрельцов также откроются новые перспективы в романтических отношениях и страсти, возможно, уже с новым партнером. Таким образом, сразу после разрыва у них может начаться новый роман, будь то коллега по работе или случайная встреча со своей родственной душой. В любом случае, люди этого знака останутся довольными и счастливыми.