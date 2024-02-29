Всего 1 чайная ложка копеечного средства: рассада перца станет толстой через три дня

Чтобы получить крепкую рассаду перца, можно использовать специальное удобрение. Перед пикировкой молодая рассада перца может отлично реагировать на такую подкормку, которая помогает укрепить даже слабые всходы.

Для приготовления удобрения вам понадобится литр воды и три компонента. Первым компонентом будет сахар, который является своеобразным эликсиром жизни для молодой рассады.