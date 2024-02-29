Всего 1 чайная ложка копеечного средства: рассада перца станет толстой через три дня
- 07:15 29 февраля
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Чтобы получить крепкую рассаду перца, можно использовать специальное удобрение. Перед пикировкой молодая рассада перца может отлично реагировать на такую подкормку, которая помогает укрепить даже слабые всходы.
Для приготовления удобрения вам понадобится литр воды и три компонента. Первым компонентом будет сахар, который является своеобразным эликсиром жизни для молодой рассады.
Сахар разлагается на глюкозу и фруктозу, что наполняет растение энергией и способствует его быстрому росту и улучшению фотосинтеза. Добавьте половину чайной ложки сахарного песка в литр воды.
Вторым компонентом будет триходермин, полезный почвенный гриб-антагонист, который обогащает почву гумусом, очищает её от болезнетворных грибков и улучшает её структуру. Добавьте половину чайной ложки порошкообразного триходермина в литр воды.
Третьим компонентом будет янтарная кислота, которая стимулирует рост растений и способствует развитию корневой системы. Растолочь половинку таблетки янтарной кислоты (0,5 грамма) и добавить к остальным компонентам.
Тщательно размешайте все три компонента в литре воды и подкормите молодую рассаду, выливая по одной чайной ложке под каждый росток.
Это удобрение поможет укрепить молодую рассаду перца и способствовать её здоровому росту. Результат не заставит себя ждать, пишет ngnovoros.ru со ссылкой на дзен-канал «Сад огород лайф».